استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفين ماكالينان، عن قراره الاستقالة بعد ستة أشهر من تعيينه لهذا المنصب.

وشكر ماكالينان على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الجمعة الرئيس دونالد ترامب على منحه فرصة للعمل في هذا المنصب، مشيرا إلى إحراز وزارته تقدما ملموسا خلال الأشهر الستة الماضية في تعزيز أمن الحدود.

I want to thank the President for the opportunity to serve alongside the men and women of the Department of Homeland Security. With his support, over the last 6 months, we have made tremendous progress mitigating the border security and humanitarian crisis we faced this year... pic.twitter.com/A4rTcZgJKF — Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) October 12, 2019

من جانبه، أوضح ترامب في "تويتر" أن ماكالينان قرر ترك منصبه لقضاء مزيد من الوقت مع عائلته والانتقال إلى القطاع الخاص بعد سنوات كثيرة من الخدمة الحكومية، مضيفا أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي أدى "عملا رائعا".

وتعهد ترامب بإعلان اسم القائم الجديد بأعمال وزير الأمن الأسبوع المقبل، (وهو الخامس خلال العامين الماضيين) .

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي استقالة ماكالينان "آخر مؤشر على الزعامة الفاشلة لهذه الإدارة التي فاقمت الوضع الإنساني عند الحدود وجلبت الألم والمآسي إلى حياة عدد لا يحصى من الأشخاص".

The departure of the Acting Homeland Security Secretary is the latest sign of this Administration’s failed leadership, which has worsened the humanitarian situation at the border, and injected pain and tragedy into countless lives. https://t.co/XvIERZL1qF — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 12, 2019

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن ماكالينان نفسه ومسؤول في البيت الأبيض أن القائم بأعمال وزير الأمن قرر ترك منصبه بتلقاء نفسه، خلافا عن غيره من المسؤولين الكبار الذين اضطروا إلى مغادرة الإدارة الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وكان ماكالينان أحد القائمين على سياسة فصل أطفال المهاجرين عن عوائلهم التي استدعت موجة انتقادات داخل البلاد وخارجها، غير أنه لاحقا أبدى أسفه إزاء هذا الأسلوب.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن ماكالينان، لم يشارك سيد البيت الأبيض آراءه في بعض الأحوال، فيما كان كبار المسؤولين في وزارته، يبدون دعما مطلقا لنهج ترامب.

المصدر: RT + أسوشيتد برس