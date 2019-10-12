اتفاق صيني هندي على مكافحة "التطرف" و"الإرهاب"

تعهد كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتعاون على مكافحة "التطرف" و"الإرهاب".

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وجاءت تصريحاتهما على هامش قمة غير رسمية جمعتهما في الهند أمس الجمعة، حيث أكد وزير الخارجية الهندي فيجاي غوخالي، أن شي ومودي قالا إن "الأمر يتعلق ببلدين كبيرين وأن التطرف يثير قلقهما، وسيواصلان العمل معا حتى لا يؤثر التطرف والإرهاب على نسيج مجتمعاتنا التي تتسم بتعددية ثقافية وعرقية ودينية".

وكانت الهند قد أثارت غضب الصين بتقسيمها ولاية جامو كشمير إلى شطرين في أغسطس الماضي، حيث تبادل البلدان الهجمات الكلامية في الأيام الأخيرة، إذ تدعم بكين دبلوماسية باكستان في نزاعها المستمر منذ سبعين عاما مع الهند حول المنطقة الواقعة في الهمالايا، ولدى الصين مشروع كبير للبنى التحتية في كشمير الباكستانية التي تطالب بها نيودلهي.

وفي لقاء خلال الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أكد شي دعمه "للحقوق المشروعة" لحليفته في كشمير، وردت نيودلهي أنه "لا يمكن لدول أخرى التعليق على الشؤون الداخلية للهند".

المصدر: "أ ف ب"