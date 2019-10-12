ظریف: بومبیو ارتكب جريمة حرب ضد الشعب الإيراني

دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأمريكية على بلاده، معتبرا أن نظيره الأمريكي مايك يومبيو ارتكب جريمة حرب بحق إيران.

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وقال ظريف في حوار خاص أجرته معه قناة "تي آر تي": "الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على الشعب الإيراني. نحن نعتبر فرض العقوبات إعلانا للحرب... بدأت أمريكا الحرب ضد إيران... الضغط المشدد هو الإرهاب الاقتصادي بعينه".

وأكد أن بومبيو أعلن صراحة أنه إذا كانت إيران تريد أن يأكل شعبها، فعليها أن تتبع الولايات المتحدة.

وتابع: "هذا كان عنوان تصريحه لموقع "نيوزويك". الآن ابحثوا عن معنى الإرهاب في أي كتاب قانوني تريدونه أو حتى في غوغل، ستجدون في كل مكان أنه بلطجة أو ممارسة للظلم بحق المواطنين العاديين لتحقيق أهداف سياسية".

وأضاف: "يقول بومبیو إن إيران بحاجة إلى تغيير سياساتها لكي يأكل شعبها. إن عمل أمريكا هذا هو إجبار وغطرسة ضد المواطنين العاديين لتغيير سياسة ما. هذا هو معنى الإرهاب. وقوله هذا يتضمن الإرهاب بواسطة التجويع، وهذا يعد أيضا جريمة حرب، ويتعين على بومبیو تعيين محام جيد لنفسه".

المصدر:"إسنا"