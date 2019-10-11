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الخارجية التركية ردا على التهديدات الأمريكية بالعقوبات: سنرد على أي خطوة تتخذ ضدنا

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الخارجية التركية ردا على التهديدات الأمريكية بالعقوبات: سنرد على أي خطوة تتخذ ضدنا
Reuters Murad Sezer
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سترد على أي خطوة تتخذ ضدها، وذلك ردا على تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

وجاء في بيان للخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن "تركيا تحارب التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على أمنها القومي".

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وأضاف البيان: "لا يجب أن يشكك أحد في أننا سنرد... على أي خطوة ستتخذ ضدنا".

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يتيح للمسؤولين الأمريكيين إمكانية فرض عقوبات "جدية" على تركيا، وذلك على خلفية إطلاقها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.

المصدر: وكالات

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