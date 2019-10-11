روسيا وإيطاليا تعدان لمحادثات على مستوى وزراء الدفاع والخارجية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانبين الروسي والإيطالي يستعدان لإجراء محادثات بين وزراء الدفاع والخارجية في البلدين على صيغة "2 + 2".

ووفقا لبيان صدر عن الخارجية الروسية فقد "عقدت مفاوضات في 11 أكتوبر في العاصمة الإيطالية روما، للإعداد لاجتماع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة 2 + 2".

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تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال المحادثات مناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، والاستقرار الاستراتيجي، والأمن الأوروبي، وعدم انتشار الأسلحة والحد منها، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو.

وذكر البيان إلى أن الطرفين ناقشا الوضع في سوريا وليبيا وفنزويلا وأوكرانيا.

المصدر: RT