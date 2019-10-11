بع انفجار الناقلة الإيرانية.. الصين تدعو للحفاظ على استقرار الخليج

أعلنت الصين بعد شيوع أنباء عن انفجار وقع اليوم الجمعة في ناقلة نفط إيرانية قبالة جدة، أنها تأمل في أن تتعاون الأطراف المعنية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

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وجاء هذا التعليق على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين.

وكانت الأنباء قد ذكرت أن صاروخين مجهولين أصابا ناقلة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة السعودي وأحدثا فيها أضرارا جسيمة وأديا إلى تسرب النفط من الناقلة.

المصدر: "رويترز"