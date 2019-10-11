زاخاروفا: اقتباس ترامب عبارات مذيع روسي دليل ثقة

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اقتباس الرئيس دونالد ترامب كلمات مذيع راديو "سبوتنيك" الروسي، دليل الطلب على مصادر بديلة للمعلومة بين الأمريكيين.

وأضافت، أن ذلك يفسر الشعبية والثقة التي تحظى بها وسائل الإعلام الروسية في الخارج.

وقالت زاخاروفا: "يلاحظ وجود عدم ثقة بوسائل الإعلام الأمريكية على كافة المستويات وهذا ما يفسر الشعبية من ناحية والعداء من ناحية أخرى من جانب وسائل الإعلام الرئيسية، وعدد من ممثلي النخبة السياسية في الولايات المتحدة، تجاه وسائل الإعلام البديلة، ولا سيما الروسية".

وأضافت: "تكتسب الخدمات الناطقة بالإسبانية والإنجليزية التابعة لوسائل الإعلام الروسية شعبية كبيرة بين الجمهور، لأنها محايدة وغير متحاملة في تقديمها الأنباء وتترك للمشاهد حرية الاختيار".

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وتابعت: "لقد أدركنا الآن فقط أن هناك انعدام ثقة في الولايات المتحدة وفي العالم بشكل عام بوسائل الإعلام الأمريكية أو الغربية".

وساق ترامب في تغريدة على تويتر مؤخرا، كلمات مذيع راديو "سبوتنيك" الروسي جون كيرياكو حول المخبر، الذي تطرق إلى تفاصيل المحادثة الهاتفية بين الزعيم الأمريكي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: "نوفوستي"