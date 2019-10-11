دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تركيا لتفهم مخاوف الأوروبيين من أن تؤدي تحركاتها في سوريا إلى كارثة إنسانية، رافضا التهديدات التركية بإغراق أوروبا بسيل من اللاجئين السوريين.

وقال توسك أثناء وجوده في قبرص اليوم الجمعة: "على تركيا أن تتفهم قلقنا الرئيسي من أن تؤدي أفعالها إلى كارثة إنسانية أخرى".

وأضاف: "لن نقبل أبدا استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا. تهديدات الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أمس في غير محلها بالمرة".

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وعبر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم عن موقف مماثل، مؤكدا أن أوروبا لن تذعن للابتزاز التركي فيما يتعلق بسوريا.

وكان أردوغان قد جدد الخميس تهديده بإرسال اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون في بلاده إلى أوروبا، إذا ما وصفت الدول الأوروبية توغل جيشه في شمال سوريا بـ"الاحتلال".

وتقصف طائرات حربية ومدفعية تركية أهدافا تابعة لمقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا لليوم الثالث في هجوم أسفر عن مقتل المئات وأجبر عشرات الآلاف على الفرار.

المصدر: "رويترز"