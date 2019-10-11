بالفيديو.. إلقاء القبض على مشبوه بطعن المتسوقين في مركز تجاري ببريطانيا

أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء رجال الشرطة القبض على رجل خارج مركز تجاري في مانشستر باستخدام مسدس صاعق، للاشتباه بطعنه المتسوقين في المركز المذكور.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها تتعامل مع حادث في مركز "أرنديل" التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw — John Greenhalgh (@JohnGre07881147) 11 октября 2019 г.

وأفادت فرق الإسعاف بأنها تنقلت للمركز التجاري من أجل معالجة 4 أشخاص أصيبوا في عمليات الطعن.

المصدر: "تويتر" + وكالات