إسرائيل تنشر قوات أمن إضافية في البلدات العربية والاحتجاجات ضد العنف مستمرة

قررت حكومة إسرائيل نشر المئات من عناصر الشرطة بشكل دائم في المدن والقرى العربية، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية على تقاعس السلطات عن التعامل مع ارتفاع وتيرة العنف والجريمة فيها.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، أنه توصل إلى اتفاق مع قادة القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أثناء اجتماع عقد أمس الخميس في القدس، على نشر 620 شرطيا إضافيا في المجتمعات العربية، داعيا المواطنين العرب إلى التعاون مع أجهزة الأمن.

وأكد رئيس الحركة العربية للتغيير، أحمد الطيبي، أن قادة القائمة المشتركة طالبوا حكومة تل أبيب بوضع خطة للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، وأبدى إردان موافقته المبدئية على هذا الطلب، لكن مع الإشارة إلى ضرورة ضم تكاليف الخطة إلى الميزانية العامة، وتعهد بنقل الملف إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما تناول الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات، تخصيص ميزانية خاصة بنصب كاميرات مراقبة أمنية في المجتمعات العربية، والحملة التي من المتوقع أن تطلقها الشرطة بعد أسبوعين تسمح للجمهور بإعادة الأسلحة الموجودة في حوزتهم بصورة غير قانونية الى السلطات دون عقاب.

وأكد رئيس الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، إحراز تقدم في بعض الملفات المهمة، مضيفا في الوقت نفسه، أن ذلك لا يكفي لإرضاء المواطن العربي.

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في غضون ذلك، تتواصل في إسرائيل مظاهرات احتجاجية، يطالب فيها المواطنون العرب السلطات ببذل مزيد من الجهود لمواجهة الجريمة والعنف الذي أسفر عن سقوط 73 ضحية منذ مطلع العام الجاري في المجتمع العربي.

المصدر: هآرتس + مكان