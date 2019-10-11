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"رويترز": تحطم طائرة شحن في الكونغو كان على متنها موظفون بمكتب الرئاسة

أخبار العالم

Screenshot/ Youtube
طائرة أنطونوف 72 - أرشيف -
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أفادت مصادر في حكومة الكونغو، اليوم الجمعة، بأن طائرة شحن كانت تقل بعض العاملين بمكتب الرئاسة تحطمت يوم أمس في غابة بشرق البلاد.

وأضافت المصادر أن بين الموظفين الذين كانت تقلهم الطائرة، سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، ومدير في الخدمات اللوجستية.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت في وقت سابق من اليوم، انقطاع الاتصال بطائرة شحن من طراز "أنطونوف 72"، كانت تقل 8 أشخاص بينهم مدنيون وعسكريون. 

يذكر أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة كينشاسا واختفت من شاشة الرادار عصر الخميس بعد ساعة من إقلاعها.

المصدر: "رويترز"

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