نائب مصري لأردوغان: السيسي حصل على 97 وأنت على 52% من الأصوات

شن النائب المصري مصطفى بكري هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما وجهه الأخير من انتقادات لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصف بكري على حسابه في "تويتر" أمس الخميس أردوغان بأنه "إرهابي قاتل"، داعيا إياه إلى النظر إلى وجهه في المرآة قبل أن يتحدث عن السيسي ومواقفه.

وأضاف: "السيسي أنقذ مصر من جماعة الإرهاب التي تحتضنها وتدعمها، السيسي انتخبه الشعب المصري بنسبة تزيد على 97%، بينما لم تحصل أنت على أكثر من 52%".

أقول لاردوغان الإرهابي القاتل ، أنظر إلي وجهك في المرآة قبل أن تأتي علي ذكر الرئيس السيسي ومواقفه، السيسي أنقذ مصر منجماعة الإرهاب التي تحتضنها وتدعمها ، السيسي إنتخبه الشعب المصري بنسبة تزيد علي ٩٧٪ ،بينما لم تحصل أنت علي أكثر من ٥٢% 'السيسي لم يدعم الإرهاب ويتآمر علي دول — مصطفى بكري (@BakryMP) October 10, 2019

كما حمل النائب المصري الرئيس التركي المسؤولية عن "التآمر على دول الجوار" و"غزو بلد وقتل الآمنين والأبرياء" و"سرقة الأوطان" مضيفا: "أقل رد على حكومة أردوغان هو إغلاق وكر التجسس المسمى سفارة [تركيا] في مصر وطرد من تبقى من الدبلوماسيين الأتراك ووقف كافة أشكال العلاقات مع تركيا".

وناشد النائب المصري المجتمع الدولي عدم التخاذل أمام الهجوم التركي الجديد على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، محذرا من أنه إن لم يحدث ذلك فإن سوريا ستتحول غدا إلى مقبرة لأتباع أردوغان.

وجاءت هذه التصريحات الغاضبة عقب توجيه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى السيسي، ردا على إدانة القاهرة للعملية التركية الجديدة في سوريا، إذ وصف الرئيس التركي نظيره المصري بأنه "قاتل للديمقراطية" في بلاده.

المصدر: RT