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الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" بعد الهجوم عليها قبالة جدة

أخبار العالم

الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية
RT
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تعرضت ناقلة النفط الإيرانية "sabiti" لانفجار قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

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وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، وأن ذلك تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية
RT

الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية
RT

الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية
RT

الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية
RT
الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية
RT

المصدر: RT

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