وزير النفط الإيراني يعقد اجتماعا طارئا إثر الهجوم على ناقلة "سابيتي" قبالة جدة

أفاد مراسل RT في إيران، بأن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يعقد اجتماعا طارئا مع مسؤولي الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، لبحث آثار الهجوم على الناقلة الإيرانية قبالة جدة.

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وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية "sabiti" لانفجار اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، وأن ذلك تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر.

وأفادت بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق الذي نشب فيها إثر الهجوم، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

المصدر: RT