الجيش التركي يرسل تعزيزات إلى حدود سوريا

أرسلت القوات المسلحة التركية، اليوم الخميس، مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، باتجاه قضاء "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، إن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لتنضم إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

من جهة أخرى، وصلت شاحنات محملة بمدرعات قتالية، وبالذخائر، إلى ولاية كليس الحدودية لاستخدامها ضمن عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وتمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة على 11 قرية، منذ إطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، يوم الأربعاء.

المصدر: "الأناضول"