قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن سلفه بيترو بوروشينكو، يرغب بتزعم "ميدان" جديد في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في حديث للصحفيين: "خطأ بوروشينكو، يكمن في اعتقاده بأنه يمكن أن يكون زعيم ميدان آخر. نرى أن خطابه يتغير، كما صفته. لكن الشيء الوحيد الذي ينساه بوروشينكو، هو أنه لم يعد رئيس الدولة. وأخشى أنه ببساطة لا يصدق ذلك. أخشى أن هذه مشكلة جسدية لديه".

وأشار زيلينسكي، إلى أن فريقه "خسر إعلاميا"، لأنه لم يتمكن من أن ينقل للسكان، جوهر وضرورة الاتفاق على "صيغة شتاينماير" في دونباس.

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وقال: "لماذا يعارض بوروشينكو، فصل القوات في دونباس؟ لأنه شعر أن "صيغة شتاينماير"، تمثل المفتاح، وعلى مسار واحد مع ما يناقش في الشوارع. أعتقد أن فريقنا فعلا خسر الجولة. نحن حقا لم نتواصل مع الناس. وهذا خطأ ".

تتلخص "صيغة شتاينماير"، في فصل القوات والمعدات، وإجراء انتخابات في المناطق غير الخاضعة لكييف في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وفقا لدستور أوكرانيا، وبعد ذلك، يجب أن يبدأ سريان قانون "الوضع الخاص لدونباس"، في حال أشار مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى أن الانتخابات جرت وفق معايير المنظمة.

وبعد أن أعلن زيلينسكي، عن توقيع الاتفاقية، شهدت بعض مدن أوكرانيا، مظاهرات احتجاجية، وتم تشكيل "حركة مقاومة للاستسلام".

وطالب المحتجون، رئيس أوكرانيا، بعدم تخطي الخطوط الحمر، خلال تسوية النزاع في جنوب شرق البلاد.

المصدر: نوفوستي