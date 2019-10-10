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استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

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استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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أظهر استطلاع رأي أجرته قناة "فوكس نيوز" أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء رئيسهم دونالد ترامب في منصب الرئيس.

ووفقا للاستطلاع، فقد أعرب 55% من المشاركين فيه عن هذا الرأي، فيما أكد 43% من المشاركين عن رضاهم عن الكيفية التي يدافع بها ترامب عن مصالحهم كمواطنين، ولم يحدد باقي المشاركين رأيهم.

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وقد تم إجراء المسح في 6-8 أكتوبر، وشارك فيه أكثر من ألف مواطن أمريكي، على خلفية التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب، والغرض منه هو تحديد ما إذا كان هناك سبب للإعلان عن عزل ترامب.

المصدر: إنترفاكس

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