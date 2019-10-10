استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة "فوكس نيوز" أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء رئيسهم دونالد ترامب في منصب الرئيس.

ووفقا للاستطلاع، فقد أعرب 55% من المشاركين فيه عن هذا الرأي، فيما أكد 43% من المشاركين عن رضاهم عن الكيفية التي يدافع بها ترامب عن مصالحهم كمواطنين، ولم يحدد باقي المشاركين رأيهم.

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وقد تم إجراء المسح في 6-8 أكتوبر، وشارك فيه أكثر من ألف مواطن أمريكي، على خلفية التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب، والغرض منه هو تحديد ما إذا كان هناك سبب للإعلان عن عزل ترامب.

المصدر: إنترفاكس