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3  داعشيات روسيات يقتلن حارسة في سجن باكستاني

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3  داعشيات روسيات يقتلن حارسة في سجن باكستاني
Sputnik
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن 3 مواطنات روسيات، قتلن إحدى الحارسات، داخل سجن في باكستان.

وذكرت الوزارة، أن القنصلية الروسية في كراتشي، تتحقق من تفاصيل الحادث الذي وقع في يوم 8 أكتوبر الجاري.

وأشارت الوزارة، إلى أن السلطات الباكستانية فتحت قضية جنائية ضد الروسيات المذكورات، بتهمة القتل المتعمد.

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وقبل عام قبض حرس الحدود الباكستاني على 3 روسيات، خلال محاولة غير مشروعة لاجتياز الحدود بين إيران وباكستان، بهدف الوصول إلى أفغانستان مع 8 أطفال قاصرين للانضمام هناك إلى صفوف داعش، وبعد ذلك تم سجنهن بانتظار الترحيل إلى روسيا. 

وأكدت الوزارة، أن "الدبلوماسيين الروس على اتصال مستمر مع الهيئات الأمنية في باكستان بشأن هذه القضية".

المصدر: نوفوستي

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