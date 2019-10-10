"قسد" تسقط طائرة استطلاع تركية في قرية القحطانية

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم إسقاط طائرة استطلاع تركية دون طيار في محور قرية القحطانية شمال غربي سوريا.

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وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن "الدفاعات الجوية لقواتنا تمكنت اليوم من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار في سماء مدينة ديريك".

وأكدت سلطات الإدارة الذاتية والقوى الأمنية في المدينة تمكنها من إسقاط طائرة استطلاع تركية بعدما قامت بالتحليق فوق قرية "قصر الديب" في ريف القحطانية.

وكانت قد شهدت منطقة القحطانية أيضا محاولة توغل للجيش التركي للدخول إلى ريف منطقة القحطانية، ولكن قوات سوريا الديمقراطية تصدت له ومنعته من التقدم.

المصدر: وكالات