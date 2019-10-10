تركيا.. تلاوة جماعية لسورة "الفتح" في عموم البلاد نصرة للجيش

شهدت المساجد في عموم تركيا، تلاوة سورة الفتح بشكل جماعي عقب صلاة فجر الخميس، لنصرة الجيش في عملية "نبع السلام" التي انطلقت الأربعاء شرقي الفرات في سوريا.

وجاءت هذه الخطوة بناء على دعوة من رئيس الشؤون الدينية في البلاد علي أرباش، الذي حث المواطنين على الحضور إلى المساجد في كل انحاء البلاد لقراءة سورة الفتح عقب صلاة فجر الخميس.

Güvenlik güçlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı #BarışPınarıHarekatı’nda mansur ve muzaffer olması niyazıyla tüm camilerimizde Sabah namazlarında Fetih Suresi okuduk ve dualar ettik. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. pic.twitter.com/zKXuSbNStS — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 10, 2019

وكتب أرباش عبر "تويتر": "ندعوا معا بالنصر والنجاح لقواتنا المشاركة في عملية نبع السلام التي أطلقت لإحقاق السلام لمنطقتنا، ولتحقق لوطننا الأمان ولشعبنا العيش الآمن، ولمنطقتنا الخلاص والعيش في أمن وسلام."

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واختتم قائلا: "أدعو الله تعالى أن يمن على جيشنا المجيد بالظفر والنصر."

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لمجموعة من العسكريين الأتراك داخل حافلة، وهم يستمعون إلى آيات قرآنية من صورة الفتح أثناء توجههم للمشاركة في العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

المصدر: ترك برس