نتنياهو يندد بما وصفه بالغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا ويحذر من عمليات تطهير عرقي بالمنطقة

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بما وصفه بالغزو التركي للمناطق الكردية في شمال شرقي سوريا، محذرا من عمليات تطهير عرقي بالمنطقة.

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وقال نتنياهو على "تويتر" إن "إسرائيل تندد بقوة بالغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا وتحذر من ضلوع تركيا ووكلائها في تطهير عرقي للأكراد".

وأضاف "إسرائيل مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الكردي المغوار".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:



"تدين إسرائيل بشدة الاجتياح العسكري التركي للمحافظات الكردية في #سوريا وتحذر من قيام #تركيا ووكلائها بتطهير عرقي بحق #الأكراد.



ستبذل #إسرائيل كل جهد ممكن لتقديم المعونات الإنسانية إلى الشعب الكردي الباسل". pic.twitter.com/6qynobOslP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2019

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، وسط دعوات دولية وأممية إلى ضبط النفس ووقف العملية.

المصدر: "رويترز"