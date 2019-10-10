قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على العملية التركية في سوريا، إن بلاده تتفهم قلق أنقرة لكن يجب تسوية الأمر "مع مراعاة مصالح دمشق".

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وقال لافروف إن روسيا تشجع الحوار بين دمشق والحكومة التركية، مؤكدا في نفس الوقت على "وجوب تأسيس حوار بين دمشق والأكراد".

وتأتي تصريحات لافروف على خلفية العملية العسكرية التي أعلن أردوغان انطلاقها، أمس الأربعاء، لاستهداف "عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش".

وكانت المقاتلات التركية شنت غارات على مدينتي راس العين وتل أبيض، فيما أكدت وسائل إعلام سورية مقتل 8 مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء العملية.

المصدر: نوفوستي