"آبل" الأمريكية تسحب تطبيقا في هونغ كونغ بعد تحذير صيني

سحبت "آبل" الأمريكية الخميس تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع الشرطة على الخريطة، بعدما اتهمتها صحيفة صينية بمساعدة الحركة المناهضة لبكين على طريقتها.

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ونقل مطورو تطبيق "هونغ كونغ ماب لايف" في بيان، عن "آبل" قولها إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".

وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في جنوب الصين، احتجاجات وتحركات شبه يومية منذ أربعة أشهر، تطورت إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الأربعاء "لا أحد يريد جر (آبل) إلى الاضطرابات في هونغ كونغ. لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن آبل تخلط بين الاحتجاجات السياسية والأعمال غير القانونية".

وأضافت الصحيفة الصينية أن "على آبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".

المصدر: "أ ف ب"