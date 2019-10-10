وسائل إعلام ألمانية: انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح بليغة

أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.

وقالت الشرطة النمساوية في بيان لها، إن خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي".

يتبع..