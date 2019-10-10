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رويترز: إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن في الظهر (فيديو)

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رويترز: إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن في الظهر (فيديو)
Reuters
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هاجم رجل وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. 

وقال تومسي توهير قائد الشرطة في إندونيسيا إن "وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو واع وحالته مستقرة"، مؤكدا أن "حالته مستقرة في الوقت الحالي وتم نقله الى مستشفى بجاكرتا."

المصدر: "رويترز"

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