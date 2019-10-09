ترامب يوافق على التعاون مع تحقيق الديمقراطيين بشرط واحد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتعاون مع التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب، ولكن بشرط.

وردا على سؤال الصحفيين، ما إذا كان سيستجيب لمطالب الديمقراطيين بالشهادات والوثائق، قال ترامب: "سنقوم بذلك في حال أعطونا حقوقنا".

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وكان البيت الأبيض قد انتقد رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لعدم إجراء التصويت في المجلس على مسألة الموافقة على فتح تحقيق لعزل الرئيس.

ورفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس النواب، معتبرا إياه "غير دستوري".

يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بأنه مارس ضغطا على قيادة أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن بدء النظر في إمكانية عزل ترامب من منصب الرئاسة.

المصدر: رويترز