وزارة الدفاع التركية: الجيش قصف 181 هدفا منذ بدء العملية العسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي قصف 181 هدفا منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقتها، يوم الأربعاء، في شمال سوريا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه "مثلما جرى في السابق، فإن عملية نبع السلام أيضا لن تمس الناس المدنييين والأبرياء والمعالم الأثرية والمباني الثقافية والدينية والبيئة".

وتابع "نولي أهمية كبيرة جدا ليس لأمن بلدنا وأمتنا فحسب بل أيضًا لأمن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى التي تعيش في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من الاربعاء إطلاق قواتها هجوما بريا على مواقع المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات بسوريا بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" المعارض.

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وأفادت "قوات سوريا الديمقراطية"، الذراع العسكرية لأكراد سوريا، بأن الجيش التركي شن، منذ انطلاق عمليته، ضربات جوية ومدفعية على عدد من البلدات شمال شرق البلاد بينها تل أبيض وعين عيسى ورأس العين والقامشلي والدرباسية وديرك.

المصدر: الأناضول