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اعتقال موظف في الاستخبارات الأمريكية بتهمة تسريب معلومات للصحفيين

أخبار العالم

اعتقال موظف في الاستخبارات الأمريكية بتهمة تسريب معلومات للصحفيين
Globallookpress FrankHoermann/SVEN SIMON
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أشارت وثائق لوزارة العدل الأمريكية إلى اعتقال موظف في وكالة استخبارات الدفاع (DIA) الأمريكية بتهمة تسريب معلومات سرية للصحفيين.

وتفيد الوثائق القضائية التي نشرتها وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بأن المتهم هو هنري كايل فريز (30 عاما) الذي كان يعمل محللا لشؤون محاربة الإرهاب في الوكالة الاستخباراتية المذكورة.

وحسب الوثائق، فإنه سرب معلومات عن أنظمة سلاح دولة أجنبية لاثنين من الصحفيين في 2018 و2019.

وتقول الوزارة إن المعلومات السرية ظهرت في ما لا يقل عن 8 تقارير إعلامية لصحفية يعتقد أنه كانت على علاقة عاطفية مع المتهم.

المصدر: رويترز

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