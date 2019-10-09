بيسكوف: مقالة "نيويورك تايمز" عن زعزعة الاستخبارات الروسية الاستقرار بأوروبا كـ "قصة بوليسية"

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر مقالة "نيويورك تايمز" عن زعزعة الاستقرار في أوروبا من قبل الاستخبارات الروسية بمثابة "قصة بوليسية".

وقال بيسكوف للصحفيين في سياق تعليقه على مقالة "نيويورك تايمز": "​​​هذه المقالات مثل بلب فيكشن (القصص البوليسية). والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قال هذا مرارا وتكرارا، إن موسكو مهتمة ببناء علاقات جيدة مع أوروبا ومع الدول الأوروبية على أساس متبادل".

كما صرح المتحدث باسم الكرملين، بأن موسكو تعتبر "احتمال حدوث استفزازات من قبل واشنطن حيال مسؤولين روس ما يزال قائما ويجب توخي الحذر".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا زعمت فيه أن "العديد من المسؤولين الأمنيين الغربيين، يرون أن هناك مخططا روسيا لزعزعة استقرار أوروبا".

المصدر: RT