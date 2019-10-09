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فرنسا وبريطانيا ستدعوان إلى جلسة في مجلس الأمن لبحث الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا

أنقرة وواشنطن تبحثان "المنطقة الآمنة" شمال سوريا

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أنقرة وواشنطن تبحثان
Reuters Osman Orsal
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بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، "إقامة منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا.

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وأكدت الرئاسة التركية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن قالن وأوبراين ناقشا أثناء مكالمة هاتفية جرت بينهما "الخطوات الواجب اتخاذها" في سبيل تأسيس "المنطقة الآمنة" وأجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن، في 13 نوفمبر المقبل.

وقال قالن، حسب البيان، إن مشروع "المنطقة الآمنة" يهدف إلى "تطهير المناطق القريبة من الحدود التركية من العناصر الإرهابية، وذلك في إطار وحدة الأراضي السورية"، وكذلك إلى "توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية عن تصميم أنقرة على مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: الأناضول

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