بومبيو يؤكد: الناقلة الإيرانية فرغت حمولتها في سوريا

كرر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، ما جاء على لسانه سابقا، قائلا إن حمولة ناقلة النفط الإيرانية تم تفريغها في سوريا.

ودعا بومبيو الاتحاد الأوروبي لتحميل إيران مسؤولية إفراع حمولة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في سوريا.

ونشر الوزير الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أفرغت (أدريان داريا 1) حمولة النفط في سوريا، يثبت ذلك أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق..".

وأضاف: "يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسؤولية".

وتساءل بومبيو: "هل سيحاسب العالم إيران إذا تم تسليم سوريا هذا النفط؟".

وأرفق الدبلوماسي الأمريكي تغريدته بصورة التقطت عبر الأقمار الصناعية، للناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية.

Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 9 октября 2019 г.

وكان بومبيو قد صرح في وقت سابق بأنه "وبالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن ناقلة النفط (أدريان داريا 1) لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا".

وكانت سلطات إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، قد احتجزت مطلع يوليو ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، التي غيرت لاحقا اسمها إلى "أدريان داريا-1"، بـ"تهمة" نقلها شحنة نفط لسوريا خرقا للعقوبات الأوروبية.

وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس الماضي، بعد أن قالت إنها حصلت من طهران على ضمانات بأن هذا النفط لن يسلم لسوريا، غير أن إيران نفت تقديمها مثل هذه الضمانات.

المصدر: RT + "تويتر"