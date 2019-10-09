تحرش في السماء.. رسائل غير متوقعة على متن "فيرجن أتلانتيك"!

كشفت خبيرة قانونية في الاعتداءات الجنسية كيف استهدفها غرباء على متن طائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك برسائل مزعجة على نظام الترفيه المتوفر خلال الرحلة.

وشاركت الخبيرة "جيسيكا فان ماير، البالغة من العمر 24 عاما، الحادثة مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة إنه بعد مرور وقت قصير على إقلاع رحلتها المتجهة من لندن إلى واشنطن، والتي تستغرق 8 ساعات، ذهبت إلى الحمام ولدى عودتها بدأت تصلها رسائل غير لطيفة.

ونشرت فان ماير، وهي محامية تعمل لصالح شركة "مكاليستر أوليفاريوس" القانونية في بيركشاير، صور الرسائل التي وصلتها يوم السبت الماضي.

وذكرت إحدى الرسائل رقم مقعدها بالتحديد ووصفتها بـ"الفاتنة الأنيقة"، فيما تضمنت رسالة أخرى عبارة "أهلا بك في الجحيم".

فردت الفتاة: "أنا أعمل لدى مكتب محاماة متخصص في قضايا التحرش الجنسي عبر الإنترنت. استمتع بالشكوى التي رفعتها لفيرجن ضدك".

ليجيبها راكب آخر برسالة: "أنت الآن في منطقة الخطر".

Last night I spoke with @jessicavanmeir about receiving sexually harassing messages while on a flight. Today, she was on @HLNTV to talk about her experience in hopes it doesn't happen to others https://t.co/A1IOsOj7mGpic.twitter.com/yuLvvodFce — Christina Zdanowicz (@stinaz27) October 8, 2019

على إثر ذلك، قامت فان ماير بإبلاغ أعضاء طاقم الرحلة عن الحادث، الذين سارعوا بالحديث مع الركاب الذين أرسلوا الرسائل، لتتوقف المضايقات بعد ذلك.

من جهتها، قالت شركة فيرجن أتلانتيك في بيان لها: "نحرص أن يحصل جميع عملائنا على أفضل تجربة ممكنة عندما يسافرون معنا، ولا نتهاون مع أي سلوك مزعج أو غير ملائم. ونحن ممتنون لطاقم المقصورة لدينا الذين قاموا بدعم الراكبة، ونود الاعتذار عن الضيق الذي صدر".

Yesterday I was on a @VirginAtlantic flight, and I unexpectedly received these sexually harassing messages on my screen (I was in 55C).

The flight attendants were helpful & dealt with it swiftly.



Have any other women had this happen to them?#metoo#cyberharassment@SCFGallagherpic.twitter.com/7tbVkRhpQp — Jessica Van Meir (@jessicavanmeir) October 6, 2019

المصدر: "ديلي ميل"