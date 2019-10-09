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تحرش في السماء.. رسائل غير متوقعة على متن "فيرجن أتلانتيك"!

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تحرش في السماء.. رسائل غير متوقعة على متن
طائرة فيرجن أتلانتيك
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كشفت خبيرة قانونية في الاعتداءات الجنسية كيف استهدفها غرباء على متن طائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك برسائل مزعجة على نظام الترفيه المتوفر خلال الرحلة.

وشاركت الخبيرة "جيسيكا فان ماير، البالغة من العمر 24 عاما، الحادثة مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة إنه بعد مرور وقت قصير على إقلاع رحلتها المتجهة من لندن إلى واشنطن، والتي تستغرق 8 ساعات، ذهبت إلى الحمام ولدى عودتها بدأت تصلها رسائل غير لطيفة.

ونشرت فان ماير، وهي محامية تعمل لصالح شركة "مكاليستر أوليفاريوس" القانونية في بيركشاير، صور الرسائل التي وصلتها يوم السبت الماضي.

تحرش في السماء.. رسائل غير متوقعة على متن جيسيكا فان ماير

وذكرت إحدى الرسائل رقم مقعدها بالتحديد ووصفتها بـ"الفاتنة الأنيقة"، فيما تضمنت رسالة أخرى عبارة "أهلا بك في الجحيم".

فردت الفتاة: "أنا أعمل لدى مكتب محاماة متخصص في قضايا التحرش الجنسي عبر الإنترنت. استمتع بالشكوى التي رفعتها لفيرجن ضدك".

ليجيبها راكب آخر برسالة: "أنت الآن في منطقة الخطر".

على إثر ذلك، قامت فان ماير بإبلاغ أعضاء طاقم الرحلة عن الحادث، الذين سارعوا بالحديث مع الركاب الذين أرسلوا الرسائل، لتتوقف المضايقات بعد ذلك.

من جهتها، قالت شركة فيرجن أتلانتيك في بيان لها: "نحرص أن يحصل جميع عملائنا على أفضل تجربة ممكنة عندما يسافرون معنا، ولا نتهاون مع أي سلوك مزعج أو غير ملائم. ونحن ممتنون لطاقم المقصورة لدينا الذين قاموا بدعم الراكبة، ونود الاعتذار عن الضيق الذي صدر".

المصدر: "ديلي ميل"

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