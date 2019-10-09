البرلمان الهولندي يطالب حكومة بلاده بالتحقيق في دور كييف في كارثة الطائرة الماليزية

أيد البرلمان الهولندي مقترحا يطالب الحكومة بإجراء تحقيق في دور كييف في تحطم الطائرة الماليزية "MH17 فوق دونباس في عام 2014.

وقال عضو في البرلمان عن "الحزب المسيحي الديمقراطي"، كريس فان دام، في تغريدة على "توتير"، إن الطلب تم قبوله بالإجماع.

وقد أعلن البرلمان الهولندي في أكتوبر الماضي، عن نيته مطالبة الحكومة توضيح عدم غلق السلطات الأوكرانية سنة 2014 المجال الجوي شرقي البلاد، أين تم استهداف الطائرة الماليزية بصاروخ ومقتل مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

وحملت السلطات الأوكرانية مقاتلي "جمهورية دونيتسك الشعبية" المسؤولية عن الكارثة، فيما أعلنت الأخيرة على لسان قيادييها أنها لا تملك وسائل قادرة على إسقاط أهداف تحلق على هذه الارتفاعات العالية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة دونيتسك شهدت سنة 2014 وفي الفترة التي تعرضت فيها طائرة الركاب الماليزية لقصف بصاروخ، شهدت أعمالا قتالية بين الجيش الأوكراني ومقاتلين من "جمهورية دونيتسك الشعبية"، في حين لم تعلن كييف غلق المجال الجوي في تلك المناطق رغم خطورة الوضع.

المصدر: نوفوستي