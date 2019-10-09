ديمقراطيون منزعجون من انسحاب أمريكا من معاهدة السماء المفتوحة

قال 4 مشرعين ديمقراطيين بارزين إنهم يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي قد تنسحب من المعاهدة التي تسمح بتحليق طائرات استطلاع غير مسلحة فوق الولايات المتحدة وروسيا وأراض أخرى.

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وكتب الديمقراطيون الأربعة، وهم أعضاء في لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، في خطاب أرسل أمس الثلاثاء إلى وزيري الخارجية والدفاع: "سيكون الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، تلك الاتفاقية المتعددة الأطراف المهمة للحد من التسلح، هدية أخرى من إدارة ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال السيناتور روبرت منينديز، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جاك ريد، زعيم الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، والنائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وآدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس: "معاهدة السماء المفتوحة عنصر رئيسي في الأمن الأمريكي والأوروبي، وسيكون أي قرار بالانسحاب منها ضربة أخرى للاستقرار الإقليمي ولأمن أوكرانيا".

وتسمح المعاهدة التي وقعت في 1992، وبدأ سريانها في 2002، لكل دولة عضو بأن تحلق بطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة بعد فترة قصيرة من إبلاغ هذه الدول.

والهدف من المعاهدة التي تسمح لكل دولة بأن تجمع معلومات عن القوات المسلحة بالدول الأخرى، هو زيادة الشفافية وبناء الثقة بين أطراف المعاهدة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

المصدر: رويترز