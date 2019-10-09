 
مباشر

إيران تجري مناورة عسكرية مفاجئة غرب البلاد

أخبار العالم

إيران تجري مناورة عسكرية مفاجئة غرب البلاد
Reuters Stringer Iran
اطلاق صارخ إيراني- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/midu

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية، في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت به وكالة "فارس" للأنباء.

إقرأ المزيد
إيران تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري
إيران تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري

ويشارك في المناورات، التي تجري بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية، بدعم من مروحيات طيران الجيش، وبحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي.

وبحسب ما أشارت وكالة "فارس"، فإن أحد أهداف هذه المناورات، هو تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك، وتنقل الوحدات تحت شعار "هدف واحد رصاصة واحدة".

وكان الجيش الإيراني أجرى في نهاية سبتمبر الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستيا.

 

المصدر: "فارس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من يقف وراء"القناصة المجهولين" قاتلي المتظاهرين في العراق؟