 
مباشر

ماكرون: نحتاج إلى مجتمع يقظ لمواجهة التشدد الإسلامي

أخبار العالم

ماكرون: نحتاج إلى مجتمع يقظ لمواجهة التشدد الإسلامي
Reuters BENOIT TESSIER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miby

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بناء "مجتمع يقظ" لمواجهة التشدد الإسلامي، وذلك في أعقاب الكشف عن صلات منفذ الهجوم على مقر شرطة في باريس بتنظيمات متطرفة.

وقال ماكرون خلال حفل تأبين ضحايا الهجوم، والذي أقيم اليوم الثلاثاء بوسط باريس، إن "الأجهزة الإدارية وحدها، وجميع أجهزة الدولة مجتمعة وحدها، غير قادرة على التغلب على الهايدرا الإسلامية".

وأضاف أن "الأمر يقع على عاتق كل الأمة التي تحتاج إلى أن تتحد وأن تستجمع القوى وأن تكون مستعدة للعمل"، مشيرا إلى أن فرنسا تحتاج إلى بناء "مجتمع يقظ" يبحث فيه كل فرد عن أي دلائل على أشخاص يتعرضون لخطر تأثير الشبكات الإسلامية المتطرفة عليهم.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية الفرنسي: خطر الإرهاب في البلاد يتراوح بين مرتفع ومرتفع جدا
وزير الداخلية الفرنسي: خطر الإرهاب في البلاد يتراوح بين مرتفع ومرتفع جدا

يذكر أن الهجوم على مركز للشرطة في باريس، الذي نفذه رجل مسلح بسكين الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، قبل أن يقتل المهاجم بنيران الشرطة.

وتشير معطيات التحقيقات الأولية إلى أن المهاجم المولود في جزيرة المارتينيك اعتنق الإسلام مؤخرا، ولديه صلات تربطه مع أشخاص يرجح انتماؤهم إلى حركة إسلامية سلفية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خريطة الانتشار العسكري الأمريكي بشمال سوريا