وحدات "كوماندوز" تركية تتجه نحو الحدود السورية

أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من القوات الخاصة التركية "الكوماندوز"، اتجهت اليوم الثلاثاء إلى الحدود السورية.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من "الكوماندوز" جاءت من عدة مناطق تركية، وتجمعت في ولاية هطاي ثم توجهت إلى ولاية غازي عنتاب.

وأكدت "الأناضول" أن قوات "الكوماندوز" أرسلت بهدف تعزيز القوات التركية على الحدود السورية، متحدثة أيضا عن وجود طيران للمروحيات التركية بمحاذات الحدود السورية.

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كما أرسلت القوات المسلحة التركية، مزيدا من التعزيزات إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية.

وقالت الوكالة الرسمية إن 10 شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، وانطلقت باتجاه قضائها "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا.

كما وصلت مركز ولاية كليس (جنوب) حافلات تحمل عناصر من الوحدات الخاصة "كوماندوز" وشاحنات محملة بالذخائر، قادمة من ولاية هطاي (جنوب)، وتوجهت إلى قضاء ألبيلي التابع لكليس والحدودي مع سوريا.

وصرحت مصادر عسكرية بأن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لدعم الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

من جانبها، أكدت الدفاع التركية، في بيان نشرته الوزارة التركية، ليلة الثلاثاء على "تويتر"، أن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وأنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا.

المصدر: الأناضول