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شرطة هونغ كونغ توجه رسميا لـ26 شخصا الاتهام بالمشاركة في أعمال الشغب

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شرطة هونغ كونغ توجه رسميا لـ26 شخصا الاتهام بالمشاركة في أعمال الشغب
Reuters
شرطة هونغ كونغ
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وجهت شرطة هونغ كونغ الاتهام إلى 26 شخصا لمشاركتهم في أعمال الشغب، ويبلغ عمر أصغر المتهمين 13 عاما، وسيتم النظر في هذه القضية من قبل محكمة غرب كولون بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء.

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وتعتبر هذه القضية الجنائية الثانية منذ بدء سريان قانون حظر ارتداء الأقنعة​​​.

وقامت الشرطة مساء يوم الأحد، بإلقاء القبض على 14 رجلا و12 امرأة في منطقة وان تشاي، جميعهم محليون تتراوح أعمارهم بين 13 و33 سنة.

وبعد التحقيق والمشورة القانونية، وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال شغب، بالإضافة إلى اتهامهم بانتهاك الحظر المفروض على ارتداء الأقنعة.

يذكر أن عشرات الآلاف من السكان في هونغ كونغ، احتجوا على قانون جديد صدر يوم الجمعة، يحظر ارتداء الأقنعة أثناء المظاهرات في الشوارع والتجمعات العامة.

إلا أن العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة لا يزالوا يغطون وجوههم بالأقنعة.

ووفقا للقانون الجديد، فقد تواجه المخالفين عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار هونغ كونغ (3.2 ألف دولار أمريكي).

المصدر: رويترز

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