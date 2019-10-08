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إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية

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إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية
AFP
عملية صدم في ألمانيا
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أصيب 16 شخصا، أمس الاثنين، جراء تجاوز سارق شاحنة الإشارة الضوئية الحمراء، وصدمه سيارات في وسط مدينة ليمبورغ في غرب ألمانيا.

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وقالت الشرطة في بيان لها: "وفقا للاستنتاجات الأولية ولشهادات عدة، استولى رجل نحو الساعة 17:20 بالتوقيت المحلي (15:20 ت غ) على شاحنة، وبعد تجاوزه مسافة قصيرة، صدم سيارات عدة قرب مبنى قصر العدل".

وأضافت أن السائق أصيب بجروح طفيفة، وتم اعتقاله، مشيرة إلى نقل "العديد من الجرحى" إلى المستشفى.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة الإقليمية قوله إن هناك 16 جريحا، وضع أحدهم "حرج".

وقال المحققون في بيان إنهم لا يملكون في هذه المرحلة "العناصر الكافية حول سياق عملية الصدم هذه"، وإنهم يواصلون الاستماع إلى شهود، في وقت حلقت مروحية فوق المنطقة.

وردا على سؤال حول إمكان أن تكون هذه الواقعة ذات طابع إرهابي في هذه المدينة التي يقطنها 35 ألف نسمة، والقريبة من فرانكفورت العاصمة المالية لألمانيا، قال المتحدث: "لا نستبعد أي شيء إطلاقا".

وتعيش ألمانيا حالة من التأهب بعد اعتداءات عدة خلال السنوات المنصرمة، أكثرها دموية يعود إلى ديسمبر 2016، عندما قتل 12 شخصا بعملية دهس في سوق لعيد الميلاد نفذها التونسي أنيس عمري.

المصدر: أ ف ب

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