إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية

أصيب 16 شخصا، أمس الاثنين، جراء تجاوز سارق شاحنة الإشارة الضوئية الحمراء، وصدمه سيارات في وسط مدينة ليمبورغ في غرب ألمانيا.

إقرأ المزيد

وقالت الشرطة في بيان لها: "وفقا للاستنتاجات الأولية ولشهادات عدة، استولى رجل نحو الساعة 17:20 بالتوقيت المحلي (15:20 ت غ) على شاحنة، وبعد تجاوزه مسافة قصيرة، صدم سيارات عدة قرب مبنى قصر العدل".

وأضافت أن السائق أصيب بجروح طفيفة، وتم اعتقاله، مشيرة إلى نقل "العديد من الجرحى" إلى المستشفى.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة الإقليمية قوله إن هناك 16 جريحا، وضع أحدهم "حرج".

وقال المحققون في بيان إنهم لا يملكون في هذه المرحلة "العناصر الكافية حول سياق عملية الصدم هذه"، وإنهم يواصلون الاستماع إلى شهود، في وقت حلقت مروحية فوق المنطقة.

وردا على سؤال حول إمكان أن تكون هذه الواقعة ذات طابع إرهابي في هذه المدينة التي يقطنها 35 ألف نسمة، والقريبة من فرانكفورت العاصمة المالية لألمانيا، قال المتحدث: "لا نستبعد أي شيء إطلاقا".

وتعيش ألمانيا حالة من التأهب بعد اعتداءات عدة خلال السنوات المنصرمة، أكثرها دموية يعود إلى ديسمبر 2016، عندما قتل 12 شخصا بعملية دهس في سوق لعيد الميلاد نفذها التونسي أنيس عمري.

Eilmeldung:Möglicher Terroranschlag in #Limburg. Mann kapert LKW und rammt damit mehrere Autos. Dabei wurden 16 Menschen verletzt, einer davon schwer. Bei der Erstversorgung des mutmaßlichen Täters durch Passanten soll er mehrmals laut ‚Allah‘ gesagt haben https://t.co/YBsrzfmlQcpic.twitter.com/V57zTr6OmK — Kriminalreport Deutschland (@kriminalreport1) October 7, 2019

Limburg: Polizei bestätigt, dass Unfall-LKW gestohlen wurde, sonst keine Infos zu Hintergründen. Fahrer in Gewahrsam. ⁦@ZDFheute⁩ pic.twitter.com/zxifcT8rDw — ZDF Hessen (@ZDFhessen) October 7, 2019

المصدر: أ ف ب