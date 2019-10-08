انفجار داخل إحدى كليات جامعة غزني وسط أفغانستان
Reuters
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أفاد مراسل RT في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع داخل جامعة غزني وسط أفغانستان، وقد أكدت السلطات المحلية الخبر من دون أن تقدم أي تفاصيل عن طبيعته.
Eight students--girls--were wounded in a blast inside Ghazni University in PD3 of #Ghazni city, said Baz Mohammad Hemat, head of Ghazni’s provincial hospital. #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) October 8, 2019
وأفاد موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، نقلا عن مدير مستشفى غزني محمد حامد، بإصابة 8 طالبات بجروح إثر انفجار وقع داخل جامعة المدينة.
يتبع..
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