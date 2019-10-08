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انفجار داخل إحدى كليات جامعة غزني وسط أفغانستان

أخبار العالم

انفجار داخل إحدى كليات جامعة غزني وسط أفغانستان
Reuters
رجال أمن أفغان- أرشيف
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أفاد مراسل RT في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع داخل جامعة غزني وسط أفغانستان، وقد أكدت السلطات المحلية الخبر من دون أن تقدم أي تفاصيل عن طبيعته.

وأفاد موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، نقلا عن مدير مستشفى غزني محمد حامد، بإصابة 8 طالبات بجروح إثر انفجار وقع داخل جامعة المدينة. 

يتبع..

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