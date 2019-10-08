انفجار داخل إحدى كليات جامعة غزني وسط أفغانستان

أفاد مراسل RT في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع داخل جامعة غزني وسط أفغانستان، وقد أكدت السلطات المحلية الخبر من دون أن تقدم أي تفاصيل عن طبيعته.

Eight students--girls--were wounded in a blast inside Ghazni University in PD3 of #Ghazni city, said Baz Mohammad Hemat, head of Ghazni’s provincial hospital. #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) October 8, 2019

وأفاد موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، نقلا عن مدير مستشفى غزني محمد حامد، بإصابة 8 طالبات بجروح إثر انفجار وقع داخل جامعة المدينة.

يتبع..