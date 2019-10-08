طاقم طائرة مدنية مكسيكية يلتقط مشاهد لإطلاق صاروخ باليستي أمريكي

صور طاقم طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية المكسيكية مقطع فيديو لتجربة إطلاق صاروخ باليستي أمريكي من طراز "D5 Trident II".

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حصل هذا الأمر خلال رحلة ليلية داخلية بين مدينتي غوادالاخارا وتيغونا، حيث لاحظ ربان الطائرة المكسيكية إطلاق صاروخ فوق سواحل المحيط الهادئ في اتجاه الغرب، فصور العملية، بما في ذلك لحظات انفصال مراحل دفع الصاروخ.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في 6 سبتمبر أربع تجارب لعمليات إطلاق هذا النوع من الصواريخ بواسطة غواصة قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا.

وقام الجيش الأمريكي بتنفيذ 176 عملية لإطلاق صواريخ من طراز "Trident II"، منذ أن دخلت هذه الصواريخ الخدمة في عام 1989.

المصدر: نوفوستي