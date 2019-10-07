سالفيني يحمل الحكومة الإيطالية مسؤولية مصرع 13 مهاجرة قرب لامبيدوزا

حمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي السابق، ماتيو سالفيني، الحكومة الإيطالية مسؤولية مصرع 13 مهاجرة قرب سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الليلة الماضية.

وقال سالفيني، الذي يقود حزب "الرابطة" اليميني المعروف بمواقفه المعارضة لاستقبال المهاجرين، أمام حشد من مؤيديه، اليوم الاثنين: "20 حالة وفاة أخرى بالقرب من لامبيدوزا. كلما كانت هناك رحلات مغادرة (من شمال إفريقيا) لمهاجرين، كان هناك موتى".

إقرأ المزيد

وأضاف مخاطبا مؤيديه: "أولئك الذين يفتحون الموانئ هم شركاء للمجرمين. هؤلاء القتلى على ضمائر أولئك الذين يقولون إنه بوسع الجميع المجيء إلى إيطاليا"، وذلك في إشارة إلى الحكومة التي شكلها مؤخرا حليفه السابق، حركة "خمس نجوم" في أعقاب انهيار التحالف مع "الرابطة".

يذكر أن حادث انقلاب قارب مهاجرين قرب سواحل لامبيدوزا أسفر عن غرق 13 إمرأة بينهن حوامل، بالإضافة إلى فقدان عدد آخر من الأشخاص، بينهم 8 أطفال.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية