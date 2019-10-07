قال قائد الجيش الايراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن منطقة الخليح يمكن أن تصبح الأكثر أمنا في العالم "إذا أبدت دول المنطقة رغبتها في المساعدة على تحقيق ذلك".

وأضاف موسوي، في تصريحات صحفية بعد تفقده لوحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس المنتشرة في محافظة بوشهر، أن بلاده تقوم منذ 40 عاما بالحفاظ على أمن الخليج لوحدها.

وأوضح الجنرال الإيراني أن القوى الأجنبية عندما تدخل إلى منطقة الخليج "فعادة ما يصاحب ذلك انعدام في الأمن وزيادة في التوتر"، وتعهد بالمحافظة على أمن هذه المنطقة "كما فعلنا خلال الأربعين عاما الماضية، فإن من واجبنا أن نحافظ على الأمن من الآن فصاعدا بكل ما أوتينا من قوة".

وحذر موسوي من سماه بالعدو من "مغبة حماقة محاولة اختبار قوة إيران"، متوعدا: "إذا أراد العدو يوما وبحساباته الخاطئة، أن يرتكب حماقة اختبار قوة إيران، فمن المؤكد أننا سنوجه له ضربة قوية".

وحول مدى جاهزية الدفاع الجوي في إيران، قال موسوي: "في قطاع الدفاع الجوي، قمنا بمحاكاة أصعب وأسوأ الأخطار التي قد تتعرض لها البلاد، وقمنا بالإعداد بما يتناسب معها من دفاع عن الحدود والأجواء... وهناك تعاضد وتنسيق في العمل بين وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري".

وختم بالقول إن بلاده "أصبحت قوية جدا، وأن أعداءها يدركون هذه الحقيقة جيدا".

المصدر: وكالة فارس