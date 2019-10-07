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فرنسا تطالب تركيا بتجنب الأفعال التي تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لـ"داعش"

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فرنسا تطالب تركيا بتجنب الأفعال التي تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لـ
AFP Zakaria ABDELKAFI
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طالبت فرنسا تركيا، اليوم الاثنين، بتجنب الأفعال التي تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم "داعش".

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن المسلحين المحتجزين في شمال شرق سوريا، بمن فيهم الأجانب، يجب أن يحاكموا.

وأشارت "رويترز" إلى أن الدول الأوروبية قاومت حتى الآن دعوات الولايات المتحدة لاستعادة أسرى "داعش" الذين يأتون من بلادهم.

وكان البيت الأبيض، أعلن اليوم الاثنين، أن تركيا ستبدأ قريبا عمليتها العسكرية بشمال سوريا، وأكد أن القوات الأمريكية لن تدعمها ولن تشارك فيها.

في غضون ذلك، أخلت القوات الأمريكية قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، كما سحبت عتادها بالكامل نقطة عسكرية أخرى في تل أبيض، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن الأخير.

المصدر: "رويترز"

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