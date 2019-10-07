شن نواب عرب في الكنيست هجوما واسعا على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بخصوص تفشي الجريمة في المجتمع العربي، واتهموه بالعنصرية وطالبوه بالاستقالة.

وقال النائب د. يوسف جبارين في تعقيبه على تصريحات أردان: "هو استهتار بالدم الذي ينزف في المجتمع العربي، وضوء أخضر إضافي يعطيه الوزير أردان للمجرمين لمواصلة مصادرتهم لأمن وأمان المجتمع العربي".

وطالب جبارين الوزير بالاستقالة فورا قائلا: "بات معروفا للجميع أن الإشكال هو مؤسساتي أولا وقبل أي شيء، وذلك من خلال تخاذل سلطات تنفيذ القانون وعدم ملاحقتها للمجرمين أو القيام بأي إجراء جدي للجم انتشار السلاح في المجتمع العربي.. على أردان الاعتذار والاستقالة فورا".

بدوره، قال عضو الكنيست السابق طلب الصانع، إنه "بدلا من أن يعترف أردان بفشله في التعامل مع الجريمة والمجرمين يحول المسؤولية للمواطنين العرب... وفي الواقع هو يقوي منظمات الجريمة ويدعمها من خلال تحميل المسؤولية للمواطنين الأبرياء".

إقرأ المزيد

يذكر أن تصريحات لجلعاد أردان جاءت، صباح اليوم الاثنين، خلال مقابلة إذاعية بالعبرية، حيث تكلم خلالها عن تفاقم الجريمة وحالات القتل في البلدات العربية، معتبرا أن "المجتمع العربي عنيف جدا جدا"، ونسب أردان ذلك إلى "الثقافة الخاصة في المجتمع، حتى أن أقل المشاكل تنتهي بسكين، وأن الأم مستعدة أن تقبل بأن يقتل ابنها شقيقته".

وأضاف أردان: "كثير من النزاعات تنتهي هنا بدعوى قضائية، هناك يستلّون سكينا ويرفعون سلاحا".

المصدر: وكالات