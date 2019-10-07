مقتل 3 أشخاص وإصابة 27 آخرين بتفجير هز مدينة جلال آباد الأفغانية 

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء تفجير استهدف، اليوم الاثنين، حافلة في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو مجلس إقليم ننكرهار، الذي تقع فيه جلال آباد، أن تفجيرا انتحاريا استهدف حافلة صغيرة تقل مجندين في قوات الأمن الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 27.

وأضاف قادري، حسب الوكالة، أن المجندين كانوا في طريقهم إلى العاصمة الأفغانية كابل.

ويأتي التفجير تزامنا مع تصعيد عسكري جديد في البلاد بين الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكيا وحركة "طالبان"، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء المفاوضات التي كان من المخطط إجراؤها بين الطرفين في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز + وكالات