نقلت شبكة "CNN" عن مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن "قسد" ستسحب بعض قواتها التي تحرس مقاتلي داعش المسجونين لديها، وذلك بهدف مواجهة "الغزو التركي".

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وقال بالي في تصريحه: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أعلى درجات الأمن في السجون والمخيمات... ومع الغزو التركي أصبحنا مجبرين على سحب بعض قواتنا من السجون والمخيمات وإرسالهم إلى الحدود لحماية شعبنا".

ومن جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم "قسد" التي تتكون في معظمها من الأكراد السوريين عن "خيبة أمل كبيرة" من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمال سوريا وافساح الطريق أمام العملية التركية.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية أيضا عن "بالي" قوله إن العملية التركية المرتقبة، لا تهدد الأكراد فقط، بل هي تهديد "للأقليات الأخرى في سوريا مثل المسيحيين".

المصدر: CNN