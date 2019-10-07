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تركيا تعلن استهداف مسؤولة كبيرة في حزب العمال الكرستاني

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تركيا تعلن استهداف مسؤولة كبيرة في حزب العمال الكرستاني
Reuters
سلاح الجو التركي
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أفادت وكالة أنباء الأناضول أن الطيران الحربي التركي استهدف في غارة شنها شمال العراق مسؤولة الكادر النسائي في حزب العمال الكردستاني وتدعى أيفر كوردو.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الغارة استهدفت كوردو "بشكل مباشر" في عملية جوية بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق، يوم 13 سبتمبر الماضي.

تركيا تعلن استهداف مسؤولة كبيرة في حزب العمال الكرستاني
www.aa.com.
صورة نشرتها وكالة انباء الأناضول أيفر كوردو

وتابعت المصادر أنه جرى استهداف كوردو، الملقبة بـ "بسي أرزينجان" بناء على معلومات استخباراتية، حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي.

وتقول وكالة الأناضول إن كوردو تدربت في سوريا ولبنان وتعد في أعلى هرم الجناح النسائي في حزب العمال الكردستاني.

المصدر: الأناضول

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