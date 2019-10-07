تحقق الشرطة الأسترالية في حوادث جديدة عثر فيها على إبر خياطة داخل ثمار الفاكهة، عقب لجوء سيدة من ملبورن إليها في قضية مماثلة.

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وقال بيان للسلطات المحلية إن "الشرطة تحث المواطنين على توخي الحذر عند تناول الفاكهة، وتدعو كل من لديه معلومات إلى الاتصال بالجهات الأمنية"، مضيفا أن أصحاب مثل هذه الأفعال الشريرة يواجهون عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

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ونشرت المرأة التي لجأت إلى الشرطة، وتدعى كلوي شو على حسابها في فيسبوك، صورة لإبرة خياطة عثرت عليها داخل حبة عنب، كما دعت الجميع إلى الحذر والاحتياط، الأمر الذي وجد صدى واسعا، حيث تم تبادل هذا المنشور أكثر من 4000 مرة.

يذكر أن الشرطة الأسترالية بدأت تحقيقا فيدراليا منذ سبتمبر من العام الماضي، عقب سلسلة من اكتشاف إبر خياطة في الفراولة لدى سبعة منتجين استراليين على الأقل.

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وعثر في أوقات لاحقة على إبر أيضا في الموز والتفاح والكمثرى، فيما أعلنت الشرطة الاسترالية في سبتمبر الماضي عن حالات جديدة لاكتشاف إبر في الفراولة.

المصدر: نوفوستي