كشفت طهران، اليوم الاثنين، أن سبب إيقاف الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، يتعلق بمخالفتها لتأشيرة الدخول ولا علاقة له بالتجسس.

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وقال الملحق الإعلامي بالسفارة الروسية في طهران، أندريه غانينكو، في وقت سابق اليوم، إن السفارة تعمل لتأمين تواصل الدبلوماسيين مع الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، المحتجزة في إيران.

وكانت السفارة قد ذكرت في وقت سابق، أن الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، وصلت إلى طهران في 29 سبتمبر بدعوة خاصة، وتم حجز جواز سفرها في المطار لأسباب غير معروفة، وفي الثاني من أكتوبر تم اعتقال المواطنة الروسية في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة الماضي، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، يوليا يوزيك، لإيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية.

المصدر: وكالات